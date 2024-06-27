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Глава аппарата ММ: В связи с COP29 неизбежно введение ряда ограничений

Глава аппарата ММ: В связи с COP29 неизбежно введение ряда ограничений
Внутренняя политика
27 июня 2024 г. 12:59
Глава аппарата ММ: В связи с COP29 неизбежно введение ряда ограничений

В связи с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и проведением этого мероприятия в Азербайджане, неизбежно введение инфраструктурных, транспортных и других ограничений.

Как сообщает Report, об этом заявил глава аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев на заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана, состоявшемся 27 июня.

По его словам, этот вопрос нашел отражение в решении Милли Меджлиса по поводу обращения к президенту о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

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Версия на английском языке Azerbaijan may impose several restrictions during COP29, preparations
Версия на азербайджанском языке Aparat rəhbəri: COP29-la əlaqədar ölkədə bir sıra məhdudiyyətlərin tətbiqi qaçılmazdır

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