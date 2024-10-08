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Глава Аппарата омбудсмена рассказал на сессии ОБСЕ о преступлениях Армении

Глава Аппарата омбудсмена рассказал на сессии ОБСЕ о преступлениях Армении Формирование этнической ненависти к азербайджанцам на государственном уровне стало одной из основных причин международных преступлений, совершенных Арменией.
Внутренняя политика
8 октября 2024 г. 19:40
Глава Аппарата омбудсмена рассказал на сессии ОБСЕ о преступлениях Армении

Формирование этнической ненависти к азербайджанцам на государственном уровне стало одной из основных причин международных преступлений, совершенных Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Айдын Сафиханлы на VIII пленарной сессии Конференции ОБСЕ по человеческому измерению на тему "Толерантность и дискриминация".

В своем выступлении на сессии руководитель Аппарата отметил, что в прошлом веке азербайджанцы на территории современной Армении неоднократно подвергались депортациям и преследованиям. Их материальное и нематериальное культурное наследие было полностью уничтожено.

Сафиханлы сообщил, что до 1991 года 250 тыс. азербайджанцев были изгнаны из своих домов на территории нынешней Армении. Также было подчеркнуто, что насильственное изгнание азербайджанского населения из Армении привело к нарушению принципа равенства, что противоречит международным конвенциям и договорам в области прав человека.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Aparatının rəhbəri ATƏT-in plenar sessiyasında Ermənistanın beynəlxalq cinayətlərindən danışıb

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