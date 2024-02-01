Глава Аппарата омбудсмена проинформировал члена наблюдательной миссии ОБСЕ о процессе подготовки к выборам

В Аппарате Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана состоялась встреча с членом наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Светланой Четайкиной.

В Аппарате Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана состоялась встреча с членом наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Светланой Четайкиной.

Об этом сообщили Report в Аппарате омбудсмена.

Руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы рассказал о деятельности учреждения в сфере обеспечения и защиты избирательного права граждан.

Он отметил, что в связи с внеочередными президентскими выборами Аппарат омбудсмена и Центральная избирательная комиссия подготовили совместный план действий, в соответствии с которым в Баку и регионах проводятся просветительские мероприятия на тему обеспечения избирательного права граждан.

Говоря о деятельности, проводимой для эффективной защиты прав и свобод человека в нашей стране, Сафиханлы отметил, что омбудсмен выступает с ежегодным докладом относительно защиты прав и свобод человека и информирует общественность о мерах, предпринятых для предотвращения нарушений прав человека.