Глава аппарата Милли Меджлиса: Депутат не может кого-то оскорблять, лгать и клеветать

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "Депутат не может кого-то оскорблять, лгать и клеветать. В парламенте существует Дисциплинарная комиссия. При подобных случаях в отношении депутата могут быть приняты внутренние дисциплинарные меры. Однако, если депутат придерживается в отношении к обсуждаемому в обществе вопросу иной позиции, в этом случае, если его точка зрения меня не устраивает, можно подойти к нему и выразить собственное мнение".

Как сообщает Report, об этом на встрече с представителями СМИ сказал руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане ощущается нехватка информации: "Однако это не связано с тем, что кто-то скрывает информацию. Азербайджан маленькая страна, поэтому сенсационные события здесь происходят не каждый день. Поэтому, чтобы увеличить интерес, некоторые печатные органы распространяют среди общественности "fake", что является излюбленным словом нового президента США Дональда Трампа. В действительности, у нас не так уж и много электронных печатных органов, подготавливающих основательную информацию. Здесь звучали мысли о том, что кто-то открыл 10 сайтов. Вопрос касательно того, что кто-то открыл множество сайтов, не столь важен. Важно то, что сайты должны читаться и привлекать внимание полной и достоверной информацией".

Происходящие в Милли Меджлисе события размещаются на сайте структуры. Поэтому, просим СМИ, касаясь того или иного вопроса, консультироваться с нашими экспертами. Так как, иногда, по поводу обсуждаемого законопроекта звучат такие разговоры, которые не имеют к нему никакого отношения. Руководство Милли Меджлиса, аппарат намерены дружить с медиа. Не стоит обижаться на мысли, высказанные в газетах, на сайтах и телеканалах. Иногда, если информация затрагивает чувства людей, этот вопрос нужно расследовать".