О нас

Глава Администрации президента посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Глава Администрации президента посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения В связи со 100-летием со дня рождения архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев посе
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 20:44
Глава Администрации президента посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

В связи со 100-летием со дня рождения архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, Самир Нуриев возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтив его память.

Затем глава Администрации президента возложил цветы к могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident Administrasiyasının rəhbəri Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Экслюзивные новости

Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi