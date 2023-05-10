Глава Администрации президента посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Глава Администрации президента посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

В связи со 100-летием со дня рождения архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев посе

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В связи со 100-летием со дня рождения архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения. Как сообщает Report, Самир Нуриев возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтив его память. Затем глава Администрации президента возложил цветы к могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Подпишитесь на наш Telegram канал