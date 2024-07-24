Глава администрации президента Азербайджана встретился с исполнительным секретарем РКИК ООН

Руководитель администрации президента Азербайджана, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймоном Стилом.

24 июля руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймоном Стилом.

Как сообщает Report, Самир Нуриев проинформировал о процессе подготовки к COP29 под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщил, что на днях инициативы нашей страны были обнародованы широкой общественности, назначенный президент COP29 направил всем сторонам Рамочной конвенции подробное письмо, отражающее планы, ожидания, связанные с этим престижным мероприятием.

Руководитель Администрации Президента довел до внимания, что председательство COP29 изучает позицию всех государств и других заинтересованных сторон, участвует в важных международных заседаниях, активно работает, подчеркнул, что наша страна приложит все усилия для достижения консенсуса между развитыми и развивающимися странами по размеру нового климатического финансирования.

Самир Нуриев также рассказал о предстоящих в Азербайджане мероприятиях в рамках процесса подготовки к COP29, условиях, которые будут созданы для делегаций и других участников конференции, поддержке участия гражданского общества в COP29, проводимой работе в сфере коммуникации.

Саймон Стил выразил удовлетворение работой, проводимой Азербайджаном для успешного проведения COP29, включением в повестку дня Азербайджана вопроса о поддержке малых островных государств, заявил, что ООН готова оказать Азербайджану всемерное содействие в организации COP29.