Али Ахмедов: Гейдар Алиев - не только прошлое, но настоящее и будущее Азербайджана

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"10 мая - день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Жизнь Гейдара Алиева была такой же насыщенной и яркой, как и современная история Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом написал вице-премьер, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - исполнительный секретарь Али Ахмедов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что общенациональный лидер, руководивший Азербайджаном в различных политических условиях, внес исключительный вклад в его развитие и, как следствие, выполнил историческую миссию в качестве основателя независимой Азербайджанской Республики: "Гейдар Алиев - это не только прошлое, но и настоящее, и будущее Азербайджана. Его идеи живут, богатое политическое и государственное наследие освещает путь развития нашей страны. Народ Азербайджана всегда проявлял большое уважение и доверие к Гейдару Алиеву. Глубокое уважение и любовь к его памяти стали важной частью традиции государственности нашего народа. Гейдар Алиев занимает самое достойное место среди великих исторических деятелей Азербайджана".