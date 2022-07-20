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В выданных в Армении документах восстановят исторически правильные топонимы

В выданных в Армении документах восстановят исторически правильные топонимы В случае невозможности получения записи акта гражданского состояния, составленного в иностранном государстве, или информации о его существовании, отделы регистрации или консульские учреждения восстановят запись акта и выдадут соответствующее свидетельство
Внутренняя политика
20 июля 2022 г. 11:02
В выданных в Армении документах восстановят исторически правильные топонимы

В случае невозможности получения записи акта гражданского состояния, составленного в иностранном государстве, или информации о его существовании, отделы регистрации или консульские учреждения Азербайджана восстановят эти документы и выдадут соответствующие свидетельства.

Как сообщает Report, это отражено в поправке к решению Кабинета министров "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с применением Семейного кодекса Азербайджанской Республики".

В решении отмечено, что при восстановлении записей актов гражданского состояния, составленных в Армении, географические названия будут написаны в соответствии с историческими топонимами Азербайджана с учетом рекомендаций Национальной академии наук Азербайджана.

Регистрационные отделы или консульские учреждения направят информацию о восстановлении записи акта гражданского состояния в орган регистрации, где находится оригинал записи акта (за исключением Республики Армения).

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Версия на азербайджанском языке Vaxtilə Ermənistanda verilmiş vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarında yer adları Azərbaycanın tarixi toponimlərinə uyğun yazılacaq

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