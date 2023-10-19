Генсек ТЮРКСОЙ поздравил Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент!

От имени Генерального секретариата Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ, Постоянного Совета министров культуры стран-членов и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.

Неустанные усилия великого лидера Гейдара Алиева по сохранению и укреплению независимости Азербайджана сегодня успешно продолжаются его достойным преемником Вашим превосходительством. В результате определенной Вами успешной стратегии развития Азербайджан добился большого прогресса и развития в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

В этом году, когда отмечается 32-я годовщина восстановления государственной независимости, под руководством Вашего превосходительства были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Азербайджанской Республики. Сегодня трехцветный Государственный флаг Азербайджана гордо развевается во всех городах и районах страны.

Ваше поздравительное послание, адресованное состоявшейся в Баку торжественной церемонии по случаю 30-летия создания ТЮРКСОЙ, еще больше воодушевило нас и усилило нашу уверенность в том, что Азербайджан и в будущем будет оказывать ТЮРКСОЙ широкую поддержку в реализуемых нами крупномасштабных проектах, связанных с защитой и популяризацией общего тюркского наследия.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, прогресса и спокойствия".