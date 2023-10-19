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Генсек ТЮРКСОЙ поздравил Ильхама Алиева

Генсек ТЮРКСОЙ поздравил Ильхама Алиева Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внутренняя политика
19 октября 2023 г. 16:10
Генсек ТЮРКСОЙ поздравил Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент!

От имени Генерального секретариата Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ, Постоянного Совета министров культуры стран-членов и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.

Неустанные усилия великого лидера Гейдара Алиева по сохранению и укреплению независимости Азербайджана сегодня успешно продолжаются его достойным преемником Вашим превосходительством. В результате определенной Вами успешной стратегии развития Азербайджан добился большого прогресса и развития в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

В этом году, когда отмечается 32-я годовщина восстановления государственной независимости, под руководством Вашего превосходительства были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Азербайджанской Республики. Сегодня трехцветный Государственный флаг Азербайджана гордо развевается во всех городах и районах страны.

Ваше поздравительное послание, адресованное состоявшейся в Баку торжественной церемонии по случаю 30-летия создания ТЮРКСОЙ, еще больше воодушевило нас и усилило нашу уверенность в том, что Азербайджан и в будущем будет оказывать ТЮРКСОЙ широкую поддержку в реализуемых нами крупномасштабных проектах, связанных с защитой и популяризацией общего тюркского наследия.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, прогресса и спокойствия".

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Версия на азербайджанском языке TÜRKSOY-un Baş katibi İlham Əliyevi təbrik edib

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