Генсек ТюркПА: Продление срока председательства в ДН - показатель доверия к президенту Ильхаму Алиеву

"Продление срока председательства Азербайджана в Движении неприсоединения – очередное проявление доверия к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Азербайджану".

"Продление срока председательства Азербайджана в Движении неприсоединения – очередное проявление доверия к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Азербайджану".

Как передает Report, об этом генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехмет Сурейя Эр сказал на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

По его словам, межпарламентские связи и парламентские организации играют важную роль в достижении мира и сотрудничества: "Хотел бы особо отметить модельное законодательство в деятельности ТюркПА. Межпарламентское сотрудничество имеет большое значение в достижении общих целей. ТюркПА готова к сотрудничеству с другими международными организациями. Желаю Парламентской сети Движения неприсоединения успехов в будущей деятельности".