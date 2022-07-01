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Генсек ТюркПА: Продление срока председательства в ДН - показатель доверия к президенту Ильхаму Алиеву

Генсек ТюркПА: Продление срока председательства в ДН - показатель доверия к президенту Ильхаму Алиеву "Продление срока председательства Азербайджана в Движении неприсоединения – очередное проявление доверия к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Азербайджану".
Внутренняя политика
1 июля 2022 г. 14:51
Генсек ТюркПА: Продление срока председательства в ДН - показатель доверия к президенту Ильхаму Алиеву

"Продление срока председательства Азербайджана в Движении неприсоединения – очередное проявление доверия к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Азербайджану".

Как передает Report, об этом генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехмет Сурейя Эр сказал на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

По его словам, межпарламентские связи и парламентские организации играют важную роль в достижении мира и сотрудничества: "Хотел бы особо отметить модельное законодательство в деятельности ТюркПА. Межпарламентское сотрудничество имеет большое значение в достижении общих целей. ТюркПА готова к сотрудничеству с другими международными организациями. Желаю Парламентской сети Движения неприсоединения успехов в будущей деятельности".

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Версия на английском языке TurkPA Secretary-General: Extension of NAM chairmanship period is manifestation of confidence in President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке TürkPA-nın Baş katibi: “QH-yə sədrlik müddətinin uzadılması Prezident İlham Əliyevə inamın təzahürüdür”

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