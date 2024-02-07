Генсек Совета МПА СНГ: Выборы президента в Азербайджане организованы на самом высоком уровне

Подготовка к проведению выборов президента в Азербайджане осуществлена на самом высоком уровне, организация очень хорошая.

Подготовка к проведению выборов президента в Азербайджане осуществлена на самом высоком уровне, организация очень хорошая.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий сказал журналистам.

"В Азербайджане выборы полностью соответствуют всем демократическим нормам, всем стандартам. И могу сказать, подготовка к проведению избирательной кампании в Азербайджане была проведена на высоком уровне. Это подтвердили встречи с кандидатами и с организаторами избирательного процесса, в том числе с Центральной избирательной комиссией. Мы также провели встречи в Министерстве иностранных дел, парламенте. Поэтому мы точно можем уже сейчас сделать выводы, что страна прекрасно подготовилась к проведению выборов", - сказал он.

Д. Кобицкий подчеркнул, что в этом году Межпарламентская Ассамблея СНГ уже 30 лет, как наблюдает за выборами: "В этом году мы отмечаем такой юбилей. Для того чтобы наблюдение было более объективным и более понятным для всех участников процесса, в 2006 году было принято решение о создании Международного института мониторинга развития демократии. Оно принималось именно здесь, в Баку, в 2005 году", - подчеркнул он.