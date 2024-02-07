Генсек СНГ: Международные организации проявляют большой интерес к выборам в Азербайджане

Международные организации проявляют большой интерес к мониторингу президентских выборов в Азербайджане.

Международные организации проявляют большой интерес к мониторингу президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный секретарь и глава наблюдательной миссии от СНГ Сергей Лебедев после наблюдений на участке №38 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23

"В Азербайджан прибыло большое количество международных наблюдателей, в том числе от ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств. Это свидетельствует о том, что международные организации проявляют большой интерес к мониторингу выборов в Азербайджане", - отметил он.

Лебедев также выразил надежду на то, что не только миссия от СНГ, но и другие международные наблюдатели дадут объективную оценку организованным в Азербайджане выборам.