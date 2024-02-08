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Генсек ШОС: Азербайджан доказал, что заинтересован в проведении прозрачных выборов

Генсек ШОС: Азербайджан доказал, что заинтересован в проведении прозрачных выборов Пригласив международных наблюдателей, Азербайджан доказал, что заинтересован в проведении открытых и прозрачных выборов. 
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 15:41
Генсек ШОС: Азербайджан доказал, что заинтересован в проведении прозрачных выборов

Пригласив международных наблюдателей, Азербайджан доказал, что заинтересован в проведении открытых и прозрачных выборов.

Как сообщает Report, об этом генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил на пресс-конференции по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Генсек напомнил, что миссия наблюдателей от ШОС прибыла в Азербайджан по приглашению МИД страны.

"Миссия проводит наблюдения с 4 февраля. Для меня было большой честью принимать участие в исторических для Азербайджана президентских выборах. В состав нашей мисси вошли 20 наблюдателей, представляющий парламенты стран ШОС. Пригласив международных наблюдателей, Азербайджан доказал, что заинтересован в проведении открытых и прозрачных выборов", - сказал он.

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Версия на английском языке SCO Secretary General: Azerbaijan proved its interest in holding transparent elections
Версия на азербайджанском языке ŞƏT-in Baş katibi: “Azərbaycan sübut etdi ki, şəffaf seçkilərin keçirilməsində maraqlıdır”

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