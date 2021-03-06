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Генсек: Пандемия вызвала параллельную эпидемию насилия в отношении женщин

Генсек: Пандемия вызвала параллельную эпидемию насилия в отношении женщин Увеличился и без того значительный гендерный разрыв в оплате труда
Внутренняя политика
6 марта 2021 г. 13:45
Генсек: Пандемия вызвала параллельную эпидемию насилия в отношении женщин

"Пандемия обнажила и усугубила серьезные проблемы, с которыми сталкиваются женщины и девочки. Все это чревато тем, что кризис сведет на нет многолетний прогресс на пути к обеспечению гендерного равенства".

Как сообщает Report, об этом написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в статье, опубликованной в преддверии Международного женского дня - 8 Марта.

По его словам, COVID-19 нанес самый тяжелый удар по женщинам, которые составляют большинство работников сферы здравоохранения, а также социальных служб. При этом многие медработники из числа медсестер и санитарок относятся к беднейшим слоям населения и к маргинализированным расовым и этническим группам.

Отмечая, что в период пандемии многие потеряли работу и доходы, глава ООН заметил, что среди пострадавших на рынке труда женщин гораздо больше, чем мужчин. Так, вероятность потерять работу и лишиться дохода у женщин выше на 24 процента.

"Увеличился и без того значительный гендерный разрыв в оплате труда, в том числе в сфере здравоохранения", – говорится в статье Гутерриша.

Глава ООН напомнил, что из-за введения режимов самоизоляции и закрытия школ и детских садов существенно возрос объем неоплачиваемой работы на дому, в том числе по уходу за маленькими детьми, пожилыми и инвалидами.

"Миллионы девочек могут никогда не вернуться в школу. Матери, особенно матери-одиночки, оказались в крайне тяжелых обстоятельствах", – отметил Гутерриш.

Он с тревогой констатировал, что пандемия COVID-19 вызвала параллельную эпидемию насилия в отношении женщин во всем мире. По его словам, резко участились случаи семейно-бытового насилия, торговли людьми, сексуальной эксплуатации и заключения детских браков.

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Версия на азербайджанском языке Baş katib: "Pandemiya dünyada qadınlara qarşı şiddət epidemiyasının yayılmasına səbəb olub"

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