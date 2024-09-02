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Генсек ПА ГУАМ: Выборы в парламент Азербайджана прошли без нарушений

Генсек ПА ГУАМ: Выборы в парламент Азербайджана прошли без нарушений 11:17
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 11:45
Генсек ПА ГУАМ: Выборы в парламент Азербайджана прошли без нарушений

Наблюдателями ПА ГУАМ на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане не зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Алтай Эфендиев на пресс-конференции, посвященной итогам парламентских выборов от 1 сентября.

Он сказал, что наблюдатели от организации побывали на различных участках в Ясамальском, Сабаильском и Наримановском районах города Баку.

"Согласно нашим наблюдениям, парламентские выборы были проведены в соответствии с национальным законодательством. Считаем, что в процессе выборов были созданы необходимые условия для граждан. На участках также имелись необходимые условия для членов комиссии. Наши наблюдения показывают, что не было зафиксировано серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов".

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Версия на английском языке GUAM: No significant irregularities found in Azerbaijan’s elections
Версия на азербайджанском языке GUAM PA-nın Baş katibi: Parlament seçkilərində nəzərəçarpan uyğunsuzluqlar aşkar edilməyib

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