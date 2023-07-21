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Генсек ОТГ: Уверен, что Шуша в будущем будет одним из красивейших городов мира

Генсек ОТГ: Уверен, что Шуша в будущем будет одним из красивейших городов мира Уверен, что Шуша в будущем будет одним из красивейших городов не только региона, но и мира.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 20:06
Генсек ОТГ: Уверен, что Шуша в будущем будет одним из красивейших городов мира

Уверен, что Шуша в будущем будет одним из красивейших городов не только региона, но и мира.

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report, об этом журналистам заявил участник Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", генсек Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

"В ходе трехчасовой встречи президент Ильхам Алиев предоставил обширную информацию о победе в Карабахской войне и последующих этапах, подробно ответил на наши вопросы. Надеюсь, в Шуше ежегодно будет проходить Глобальный медиафорум", - подчеркнул генсек.

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Версия на азербайджанском языке TDT baş katibi: "Əminəm ki, Şuşa gələcəkdə dünyanın ən gözəl şəhərlərindən olacaq"

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