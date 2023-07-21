Генсек ОТГ: Уверен, что Шуша в будущем будет одним из красивейших городов мира

Уверен, что Шуша в будущем будет одним из красивейших городов не только региона, но и мира.

Уверен, что Шуша в будущем будет одним из красивейших городов не только региона, но и мира.

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report, об этом журналистам заявил участник Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", генсек Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

"В ходе трехчасовой встречи президент Ильхам Алиев предоставил обширную информацию о победе в Карабахской войне и последующих этапах, подробно ответил на наши вопросы. Надеюсь, в Шуше ежегодно будет проходить Глобальный медиафорум", - подчеркнул генсек.