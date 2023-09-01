Генсек: Мы нацелены на то, чтобы доставить продовольственный груз лицам армянской национальности

Мы нацелены на то, чтобы доставить привезенный нами продовольственный груз лицам армянской национальности в Ханкенди.

Мы нацелены на то, чтобы доставить привезенный нами продовольственный груз лицам армянской национальности в Ханкенди.

Об этом находящемуся в Агдаме сотруднику Report заявил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев.

Он сказал, что они все еще находятся в режиме ожидания: "Мы ждем уже четвертые сутки. Из-за определенных проблем мы не смогли передать привезенные 40 тонн муки армянским жителям Карабахского региона. Но мы настойчивы и будем ждать столько, сколько потребуется. Сегодня велись переговоры, но, как видите, безрезультатно".