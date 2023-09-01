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Генсек: Мы нацелены на то, чтобы доставить продовольственный груз лицам армянской национальности

Генсек: Мы нацелены на то, чтобы доставить продовольственный груз лицам армянской национальности Мы нацелены на то, чтобы доставить привезенный нами продовольственный груз лицам армянской национальности в Ханкенди.
Внутренняя политика
1 сентября 2023 г. 20:58
Генсек: Мы нацелены на то, чтобы доставить продовольственный груз лицам армянской национальности

Мы нацелены на то, чтобы доставить привезенный нами продовольственный груз лицам армянской национальности в Ханкенди.

Об этом находящемуся в Агдаме сотруднику Report заявил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев.

Он сказал, что они все еще находятся в режиме ожидания: "Мы ждем уже четвертые сутки. Из-за определенных проблем мы не смогли передать привезенные 40 тонн муки армянским жителям Карабахского региона. Но мы настойчивы и будем ждать столько, сколько потребуется. Сегодня велись переговоры, но, как видите, безрезультатно".

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Версия на английском языке Secretary General: 'We insist on delivering the cargo we brought to the Armenians in Khankandi'
Версия на азербайджанском языке Baş katib: “Gətirdiyimiz yükü Xankəndidəki erməniəsilli şəxslərə çatdırmaqda israrlıyıq”

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