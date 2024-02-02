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Генсек Межпарламентского союза побывал в городе Агдам

Генсек Межпарламентского союза побывал в городе Агдам Находящийся с визитом в Азербайджане генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг сегодня побывал в городе Агдам.
Внутренняя политика
2 февраля 2024 г. 16:45
Генсек Межпарламентского союза побывал в городе Агдам

Находящийся с визитом в Азербайджане генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг сегодня побывал в городе Агдам.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Генерального секретаря МПС сопровождали депутат Милли Меджлиса и сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Джаваншир Фейзиев, постоянный председатель Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

По прибытию в Агдам генеральному секретарю Межпарламентского союза была предоставлена информация о зверствах, совершенных вооруженными силами Армении в Агдаме, уничтожении наших культурных, исторических и религиозных памятников и строительных работах, проводимых здесь азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

Гости осмотрели разрушенные армянами здания, в том числе руины Агдамского драматического театра, стали свидетелями следов армянского варварства на местной Аллее шехидов. Было отмечено, что армянские вандалы разрушили и могилы.

Затем Мартин Чунгонг ознакомился со строительными работами, идущими согласно генеральному плану города Агдам, в том числе с мавзолеями и резиденцией карабахских ханов – комплексом "Имарат". Гостю сообщили, что Агдам, который армянские оккупанты превратили в "Хиросиму Кавказа", в ближайшие годы будет полностью восстановлен и станет одним из красивейших городов региона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParlamentlərarası İttifaqın baş katibi Ağdam şəhərinə səfər edib

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