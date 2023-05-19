Генсек Международной организации гражданской обороны посетила Академию МЧС

Генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны г-жа Нжупуо Яп Мариату посетила Академию МЧС и ознакомилась с деятельностью высшего учебного заведения.

Генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны г-жа Нжупуо Яп Мариату посетила Академию МЧС и ознакомилась с деятельностью высшего учебного заведения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Гости посетили действующий в Академии Центр Гейдара Алиева, конференц-зал, кабинеты и библиотеку, ознакомились с музеем. Генеральный секретарь оставила запись в Книге памяти академии.

Генсек Международной организации гражданской обороны высоко оценила деятельность Академии МЧС, отметив, что работа в учебном заведении построена в соответствии с современными стандартами.