О нас

Генпрокуроры зарубежных стран посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Генпрокуроры зарубежных стран посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов Генеральные прокуроры стран СНГ посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.
Внутренняя политика
15 сентября 2023 г. 11:43
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Генеральные прокуроры стран СНГ посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает Report, генеральные прокуроры стран, главы делегаций, представители международных организаций, находящиеся в Баку для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран-членов СНГ и 4-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества, прибыли на Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Также гости посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.

Затем гости посетили Аллею шехидов, почтили память погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложили венок к монументу "Вечный огонь".

После этого генеральные прокуроры приняли участие в церемонии посадки деревьев на территории Центрального парка.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоProsecutor Generals of foreign countries visit Alleys of Honor and Martyrs 
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici ölkələrin Baş prokurorları Fəxri Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

Самое важное

В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi