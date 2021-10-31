Генпрокуроры трех стран сегодня будут в Баку

1 ноября в Баку состоится первое заседание генеральных прокуроров Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
В рамках заседания также запланированы двусторонние и многосторонние встречи.
Отметим, что генеральные прокуроры Турции, Узбекистана и Кыргызстана, первый заместитель генерального прокурора Казахстана, заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, президент Международной ассоциации прокуроров и другие гости сегодня будут встречены в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Достоверность информации подтвердила пресс-служба Генпрокуратуры.