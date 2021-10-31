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Генпрокуроры трех стран сегодня будут в Баку

Генпрокуроры трех стран сегодня будут в Баку 1 ноября в Баку состоится первое заседание генеральных прокуроров Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Внутренняя политика
31 октября 2021 г. 17:18
Генпрокуроры трех стран сегодня будут в Баку

1 ноября в Баку состоится первое заседание генеральных прокуроров Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджанской Республики.

В рамках заседания также запланированы двусторонние и многосторонние встречи.

Отметим, что генеральные прокуроры Турции, Узбекистана и Кыргызстана, первый заместитель генерального прокурора Казахстана, заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, президент Международной ассоциации прокуроров и другие гости сегодня будут встречены в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Достоверность информации подтвердила пресс-служба Генпрокуратуры.

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Версия на английском языке Prosecutors General of Turkic speaking countries to meet in Baku
Версия на азербайджанском языке Üç ölkənin Baş prokuroru bu gün Bakıda olacaq

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