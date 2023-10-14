Генпрокурор: За 20 лет 53 сотрудника прокуратуры удостоены высших званий

Распоряжениями, подписанными Президентом Ильхамом Алиевым за последние 20 лет его политической деятельности, 53 сотрудника прокуратуры удостоены высших званий.

Распоряжениями, подписанными Президентом Ильхамом Алиевым за последние 20 лет его политической деятельности, 53 сотрудника прокуратуры удостоены высших званий.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил на мероприятии, которое проходит 14 октября в Генеральной прокуратуре и посвящено 20-летию избрания победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.

Кямран Алиев напомнил, что по случаю 105-летия со дня создания и профессионального праздника органов прокуратуры глава государства присвоил семи сотрудникам прокуратуры высшие специальные звания. "Это свидетельство заботы и внимания, которые Президент проявляет к сотрудникам органов прокуратуры", - отметил Генпрокурор.