Генпрокурор встретился с участниками международной конференции

Генеральный прокурор Камран Алиев встретился с участниками международной конференции “Цифровизация и интеграция в правоприменительной деятельности тюркских государств” в Баку.

Генеральный прокурор Камран Алиев встретился с участниками международной конференции “Цифровизация и интеграция в правоприменительной деятельности тюркских государств” в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Приветствуя гостей из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турецкой Республики Северного Кипра, Камран Алиев подчеркнул важность укрепления связей между различными структурами братских и дружественных тюркских государств.

Была отмечена важность создания в Баку в ноябре 2021 года Совета генеральных прокуроров ОТГ. По его словам, совет будет способствовать углублению сотрудничества между правоохранительными органами стран-членов.

Генпрокурор подчеркнул важность расширения взаимодействия между академическими кругами правоохранительных органов стран тюркского мира.