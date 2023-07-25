Генпрокурор: В текущем году один человек отстранен от работы в органах прокуратуры, семь уволены

"В первом полугодии этого года по итогам служебных проверок 25 допустивших различные недочеты сотрудников прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности, один – отстранен от работы в органах прокуратуры, 7 – освобождены от должности, в отношении 17 человек приняты меры дисциплинарного взыскания".
Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал на расширенном заседании коллегии.
Он отметил, что 14 материалов о привлеченных к дисциплинарной ответственности сотрудниках прокуратуры рассмотрены в дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры, 6 – в комиссии этического поведения.
За указанный период 222 сотрудника прокуратуры были привлечены к поощрительным мерам, шестерым досрочно присвоены звания.