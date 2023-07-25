Генпрокурор: В текущем году один человек отстранен от работы в органах прокуратуры, семь уволены

Генпрокурор: В текущем году один человек отстранен от работы в органах прокуратуры, семь уволены

"В первом полугодии этого года по итогам служебных проверок 25 допустивших различные недочеты сотрудников прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности, один – отстранен от работы в органах прокуратуры, 7 – освобождены от должности, в отношении

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