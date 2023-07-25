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Генпрокурор: В текущем году один человек отстранен от работы в органах прокуратуры, семь уволены

Генпрокурор: В текущем году один человек отстранен от работы в органах прокуратуры, семь уволены "В первом полугодии этого года по итогам служебных проверок 25 допустивших различные недочеты сотрудников прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности, один – отстранен от работы в органах прокуратуры, 7 – освобождены от должности, в отношении
Внутренняя политика
25 июля 2023 г. 12:49
Генпрокурор: В текущем году один человек отстранен от работы в органах прокуратуры, семь уволены

"В первом полугодии этого года по итогам служебных проверок 25 допустивших различные недочеты сотрудников прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности, один – отстранен от работы в органах прокуратуры, 7 – освобождены от должности, в отношении 17 человек приняты меры дисциплинарного взыскания".

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал на расширенном заседании коллегии.

Он отметил, что 14 материалов о привлеченных к дисциплинарной ответственности сотрудниках прокуратуры рассмотрены в дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры, 6 – в комиссии этического поведения.

За указанный период 222 сотрудника прокуратуры были привлечены к поощрительным мерам, шестерым досрочно присвоены звания.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "Bu il 1 nəfər prokurorluq orqanlarından xaric edilib, 7 nəfər işdən çıxarılıb"

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