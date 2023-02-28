Генпрокурор: В случае необходимости сотрудники прокуратуры и СГБ будут отправлены в Иран

"Обстоятельства вооруженного нападения на дипломатический корпус Азербайджана в Иране показывают, что этот человек был не одинок. Преступление было заранее организовано".

"Обстоятельства вооруженного нападения на дипломатический корпус Азербайджана в Иране показывают, что этот человек был не одинок. Преступление было заранее организовано".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу REAL TV заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

По его словам, все участники, заказчики и исполнители преступления должны быть привлечены к ответственности:

"В связи с этим мы уже готовим запрос о правовой помощи иранской стороне совместно со Службой государственной безопасности. Этот запрос будет отправлен, а в случае необходимости туда (Иран – ред.) будут направлены сотрудники нашей прокуратуры и СГБ".