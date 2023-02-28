О нас

Генпрокурор: В случае необходимости сотрудники прокуратуры и СГБ будут отправлены в Иран

Генпрокурор: В случае необходимости сотрудники прокуратуры и СГБ будут отправлены в Иран "Обстоятельства вооруженного нападения на дипломатический корпус Азербайджана в Иране показывают, что этот человек был не одинок. Преступление было заранее организовано".
Внутренняя политика
28 февраля 2023 г. 23:56
Генпрокурор: В случае необходимости сотрудники прокуратуры и СГБ будут отправлены в Иран

"Обстоятельства вооруженного нападения на дипломатический корпус Азербайджана в Иране показывают, что этот человек был не одинок. Преступление было заранее организовано".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу REAL TV заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

По его словам, все участники, заказчики и исполнители преступления должны быть привлечены к ответственности:

"В связи с этим мы уже готовим запрос о правовой помощи иранской стороне совместно со Службой государственной безопасности. Этот запрос будет отправлен, а в случае необходимости туда (Иран – ред.) будут направлены сотрудники нашей прокуратуры и СГБ".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş Prokuror: “Zərurət yaranarsa, prokurorluq və DTX əməkdaşları İrana ezam olunacaq”

Самое важное

Президент Азербайджана: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль
Президент Азербайджана: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль
28 февраля 2023 г. 22:09
Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года
Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года
28 февраля 2023 г. 21:42
Президент: Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения
Президент: Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения
28 февраля 2023 г. 21:36
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
27 февраля 2023 г. 23:17
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
27 февраля 2023 г. 22:36
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
27 февраля 2023 г. 22:24
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
27 февраля 2023 г. 22:05
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
27 февраля 2023 г. 18:12
Мевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
ФотоМевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
27 февраля 2023 г. 10:19
Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
ФотоАрмяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
26 февраля 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi