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Генпрокурор: В 2024 году в Азербайджане число зарегистрированных преступлений сократилось

Генпрокурор: В 2024 году в Азербайджане число зарегистрированных преступлений сократилось В прошлом году в Азербайджане сократилось количество зарегистрированных преступлений.
Внутренняя политика
27 января 2025 г. 09:58
Генпрокурор: В 2024 году в Азербайджане число зарегистрированных преступлений сократилось

В прошлом году в Азербайджане сократилось количество зарегистрированных преступлений.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Он отметил, что в прошлом году зарегистрировано 33 379 преступлений, что на 3 432 (9,3%) преступления меньше, чем в 2023 году.

По данным, 87,6% зарегистрированных преступлений раскрыты. В общей сложности завершено расследование 17 155 уголовных дел, из них 1 086 расследованы в органах прокуратуры.

Также в указанном периоде органами прокуратуры завершено предварительное расследование по 735 уголовным делам в отношении 928 лиц, совместно с другими следственными органами расследовано и направлено в суд 13 551 уголовное дело в отношении 14 983 лиц.

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Версия на английском языке Prosecutor General: Number of registered crimes decreased in Azerbaijan in 2024
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: Keçən il Azərbaycanda qeydə alınan cinayətlər azalıb

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