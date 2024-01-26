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Генпрокурор: В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано 36 811 преступлений

Генпрокурор: В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано 36 811 преступлений В 2023 году в Азербайджане зарегистрировано 36 811 правонарушений, число тяжких преступлений снизилось.
Внутренняя политика
26 января 2024 г. 10:56
Генпрокурор: В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано 36 811 преступлений

В 2023 году в Азербайджане зарегистрировано 36 811 правонарушений, число тяжких преступлений снизилось.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Кямран Алиев сказал на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, хотя процент особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году, оставался стабильным по сравнению с 2022 годом, процент тяжких и менее тяжких преступлений снизился, а процент правонарушений, не представляющих большой общественной опасности, увеличился.

Было отмечено, что в 2023 году на территории Азербайджана зарегистрировано 36 811 преступлений, 87,8% из которых раскрыто, завершено следствие по 21 104 уголовным делам, из которых 1 350 расследованы в органах прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "Ötən il ölkədə 36 min 811 cinayət qeydə alınıb, ağır cinayətlər azalıb"

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