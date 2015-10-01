Генпрокурор: Уголовное дело по факту убийства журналиста Расима Алиева будет направлено в суд в ближайшие дни

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Недопустимо политизировать уголовные дела, рассматриваемые в юридической плоскости".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Закир Гаралов.

Он отметил, что по уголовному делу, возбужденному в связи с убийством журналиста Расима Алиева, создана совместная следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел, и дело было рассмотрено всесторонне: "Установлены лица, участвовавшие в преступлении, в их отношении предприняты соответствующие действия. В ближайшие дни дело будет направлено в суд. Недопустимо политизировать этот вопрос. В любой стране мира происходят убийства журналистов. Мы очень сожалеем по этому поводу. Это не присуще нашему обществу".