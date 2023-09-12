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Генпрокурор Турции находится с официальным визитом в Азербайджане

Генпрокурор Турции находится с официальным визитом в Азербайджане Генеральный прокурор Турции Бекир Шахин прибыл в Азербайджан по приглашению генпрокурора Кямрана Алиева с официальным визитом для участия в 4-ом заседании Генеральных прокуроров стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Внутренняя политика
12 сентября 2023 г. 19:52
Генпрокурор Турции находится с официальным визитом в Азербайджане

Генеральный прокурор Турции Бекир Шахин прибыл в Азербайджан по приглашению генпрокурора Кямрана Алиева с официальным визитом для участия в 4-ом заседании Генеральных прокуроров стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

На состоявшейся сегодня встрече генпрокуроров Азербайджана и Турции обсуждены вопросы сотрудничества в области борьбы с преступностью, а также эффективность взаимодействия в рамках международных организаций.

Во встрече также принял участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Baş prokuroru Azərbaycanda rəsmi səfərdədir

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