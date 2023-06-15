Генпрокурор: Самой большой ошибкой Горбачева было введение войск в Баку и пролитие крови сотен людей

"Самой большой ошибкой Михаила Горбачева было введение войск в Баку и пролитие крови сотен людей".

"Самой большой ошибкой Михаила Горбачева было введение войск в Баку и пролитие крови сотен людей".

Как сообщают Report, об этом генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал в интервью в рамках проекта Xalq qəzeti "В свете воспоминаний о Гейдаре Алиеве".

Генпрокурор подчеркнул, что за короткий период работы в Москве великий лидер Гейдар Алиев своей принципиальностью, трудолюбием и внимательностью завоевал большую симпатию и любовь людей во всем Советском Союзе: "Гейдар Алиев отличался от всех членов Политбюро незаурядным умом, творческим подходом, умением предвидеть результаты начатого им дела, большими управленческими, организаторскими способностями и другими личными качествами. Конечно, все это вызывало зависть и ревность у некоторых "жителей" Кремля".

Кямран Алиев отметил, что в те годы был студентом в России: "Вы хорошо знаете, что студенты во все времена считались самым активным слоем общества. Мы ясно видели, что народ, интеллигенция союза хотели видеть Гейдара Алиева в руководстве СССР после Андропова. Конечно, многие члены Политбюро, видевшие себя на посту генсека в Кремле, прекрасно это понимали, и это их раздражало. Особенно Михаил Горбачев, видевший себя хозяином Кремля после смерти Черненко, не мог скрыть своей зависти и ревности к Гейдару Алиеву".

Генпрокурор отметил, что Горбачев, даже придя к власти и став генеральным секретарем, все еще не мог выйти из тени Гейдара Алиева: "Харизма Гейдара Алиева, влияние и любовь народа к нему продолжали беспокоить Горбачева. С другой стороны, Гейдар Алиев открыто заявлял о неправильности принятых Горбачевым решений на заседаниях Политбюро по многим вопросам и говорил, что не согласен с ними. Это мешало свободе действий Горбачева. Поэтому с его диктовки началось давление на Гейдара Алиева. Будем откровенны, все эти несправедливости по отношению к Гейдару Алиеву, чья репутация на международной арене росла, в конце концов привели к его отставке по его собственному желанию на пленуме в октябре 1987 года. Михаил Горбачев совершил самую большую стратегическую ошибку в своей карьере, направив в Баку войска и пролив кровь сотен наших граждан. Никто в Политбюро не осмелился протестовать против этой кровавой акции Горбачева и высказать твердую позицию. В это время вновь на сцену вышел Гейдар Алиев, которого преследовал горбачевский режим. Великий лидер не мог остаться равнодушным к трагедии народа и вместе с членами семьи - сыном, президентом Ильхамом Алиевым и дочерью Севиль, прибыл в азербайджанское представительство в Москве и дал историческую оценку совершенной по приказу Горбачева массовой расправе в Баку и резко обвинил истинных организаторов трагедии".