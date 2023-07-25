Генпрокурор: С начала года обеспечено возмещение ущерба на 60 млн 860 тыс. манатов

В первом полугодии текущего года по уголовным делам обеспечено возмещение ущерба в размере 60 млн 860 тыс. манатов.

В первом полугодии текущего года по уголовным делам обеспечено возмещение ущерба в размере 60 млн 860 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал на расширенном заседании коллегии.

По его словам, по уголовным делам, предварительное расследование по которым завершено по всей республике, нанесен материальный ущерб в размере 151 млн 424 тыс. манатов, в результате следственных мероприятий обеспечено возмещение 40,2% из этой суммы или 60 млн 860 тыс. манатов.

К.Алиев подчеркнул, что по уголовным делам, предварительное расследование которых завершено в органах прокуратуры, в общей сложности нанесен материальный ущерб в размере 43 млн 136 тыс. манатов, из которых обеспечено возмещение 40,4% или 17 млн 407 тыс. манатов, наложен арест на имущество на сумму 4 млн 368 тыс. манатов.