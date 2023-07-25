О нас

Генпрокурор: С начала года обеспечено возмещение ущерба на 60 млн 860 тыс. манатов

Генпрокурор: С начала года обеспечено возмещение ущерба на 60 млн 860 тыс. манатов В первом полугодии текущего года по уголовным делам обеспечено возмещение ущерба в размере 60 млн 860 тыс. манатов.
Внутренняя политика
25 июля 2023 г. 12:28
Генпрокурор: С начала года обеспечено возмещение ущерба на 60 млн 860 тыс. манатов

В первом полугодии текущего года по уголовным делам обеспечено возмещение ущерба в размере 60 млн 860 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал на расширенном заседании коллегии.

По его словам, по уголовным делам, предварительное расследование по которым завершено по всей республике, нанесен материальный ущерб в размере 151 млн 424 тыс. манатов, в результате следственных мероприятий обеспечено возмещение 40,2% из этой суммы или 60 млн 860 тыс. манатов.

К.Алиев подчеркнул, что по уголовным делам, предварительное расследование которых завершено в органах прокуратуры, в общей сложности нанесен материальный ущерб в размере 43 млн 136 тыс. манатов, из которых обеспечено возмещение 40,4% или 17 млн 407 тыс. манатов, наложен арест на имущество на сумму 4 млн 368 тыс. манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "Bu il cinayət işləri üzrə 60 milyon 860 min manatın ödətdirilməsi təmin edilib"

Другие новости из категории

Генпрокурор: В текущем году один человек отстранен от работы в органах прокуратуры, семь уволены
Генпрокурор: В текущем году один человек отстранен от работы в органах прокуратуры, семь уволены
25 июля 2023 г. 12:49
Генпрокурор: Раскрыто четыре особо тяжких преступления, оставшихся с предыдущих лет
Генпрокурор: Раскрыто четыре особо тяжких преступления, оставшихся с предыдущих лет
25 июля 2023 г. 12:22
Внесено изменение в перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства здравоохранения
Внесено изменение в перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства здравоохранения
24 июля 2023 г. 20:57
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
24 июля 2023 г. 20:52
В Карабахе и Восточном Зангезуре организованы выездные услуги Минюста
В Карабахе и Восточном Зангезуре организованы выездные услуги Минюста
24 июля 2023 г. 20:47
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
24 июля 2023 г. 20:46
Полицейский, спасший ребенка ценой собственной жизни, награжден медалью За отвагу
Полицейский, спасший ребенка ценой собственной жизни, награжден медалью "За отвагу"
24 июля 2023 г. 19:45
ANAMA объявило набор сотрудников
ANAMA объявило набор сотрудников
24 июля 2023 г. 17:01
Президент: Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий
Президент: Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий
24 июля 2023 г. 16:52
Президент: В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в I Карабахской войне
Президент: В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в I Карабахской войне
24 июля 2023 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi