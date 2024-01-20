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Генпрокурор: Рассматривается несколько версий причины пожара в мебельном цехе в Баку

Генпрокурор: Рассматривается несколько версий причины пожара в мебельном цехе в Баку В рамках уголовного дела, возбужденного по факту пожара в мебельном цехе в Баку, рассматривается несколько версий причины взрыва.
Внутренняя политика
20 января 2024 г. 11:53
Генпрокурор: Рассматривается несколько версий причины пожара в мебельном цехе в Баку

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту пожара в мебельном цехе в Баку, рассматривается несколько версий причины возгорания.

Как сообщает Report, об этом журналистами заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, назначены необходимые экспертизы.

"У нас несколько версий относительно причины взрыва и последовавшего пожара. По итогам расследования виновные будут установлены и привлечены к ответственности, точно также как это было сделано после пожара в Республиканском перинатальном центре", - сказал Генпрокурор.

Напомним, что после взрыва, произошедшего 15 января в мебельном цехе по улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 9 человек. В результате взрыва пострадали 24 человека.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "Binəqədidə baş verən yanğının səbəbi ilə bağlı bir neçə versiya var"

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