Камран Алиев: Верим в логическое завершение расследования пыток азербайджанцев в РФ
- 01 октября, 2025
- 09:52
Преступления против азербайджанских граждан в Екатеринбурге расследуются не только прокуратурой Азербайджана, но и правоохранительными органами России.
Как передает Report, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев.
Он подчеркнул, что Россия ведет отдельное расследование фактов применения силы и пыток в отношении азербайджанцев.
"Мы сотрудничаем с российской стороной по фактам необоснованного применения силы и пыток. Верю, что у этого расследования будет законный и логичный итог", - сказал генпрокурор.
