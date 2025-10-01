Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Камран Алиев: Верим в логическое завершение расследования пыток азербайджанцев в РФ

    Внутренняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 09:52
    Преступления против азербайджанских граждан в Екатеринбурге расследуются не только прокуратурой Азербайджана, но и правоохранительными органами России.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев.

    Он подчеркнул, что Россия ведет отдельное расследование фактов применения силы и пыток в отношении азербайджанцев.

    "Мы сотрудничаем с российской стороной по фактам необоснованного применения силы и пыток. Верю, что у этого расследования будет законный и логичный итог", - сказал генпрокурор.

    Камран Алиев Россия Екатеринбург пытки
    Baş prokuror: Rusiyada azərbaycanlılara qarşı zor tətbiqi və işgəncə faktları xüsusi araşdırılır
    Kamran Aliyev: We believe in logical conclusion of investigation into torture of Azerbaijanis in Russia

