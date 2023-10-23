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Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным

Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным Продолжается следствие в отношении Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна и других, создавших в Карабахском регионе Азербайджана незаконные вооруженные формирования и организовавших их деятельность, позиционирующих себя как “пре
Внутренняя политика
23 октября 2023 г. 19:56
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным

Продолжается следствие в отношении Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна и других, создавших в Карабахском регионе Азербайджана незаконные вооруженные формирования и организовавших их деятельность, позиционирующих себя как “президентов Нагорно-Карабахской республики” и “временно исполняющих обязанности президента”.

Об этом анкарскому бюро Report заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он отметил, что следствие ведется в соответствии с международными конвенциями, стандартами и внутренним законодательством Азербайджана.

"Азербайджанская общественность будет проинформирована о результатах расследования. Я должен отметить, что ни одно преступление не останется безнаказанным”, - подчеркнул К.Алиев.

Отметим, что делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана находится в Анкаре с целью участия во втором заседании Совета генеральных прокуроров стран Организации тюркских государств (ОТГ).

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Версия на английском языке Prosecutor-general: ‘Not a single crime of Karabakh separatists will go unpunished’
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror Qarabağ separatçılarının rəhbərlərinin istintaqından danışıb - EKSKLÜZİV

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