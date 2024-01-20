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Генпрокурор рассказал о ходе следствия по делам армянских сепаратистов

Генпрокурор рассказал о ходе следствия по делам армянских сепаратистов Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев рассказал о ходе следствия по делам армянских сепаратистов.
Внутренняя политика
20 января 2024 г. 11:42
Генпрокурор рассказал о ходе следствия по делам армянских сепаратистов

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев рассказал о ходе следствия по делам армянских сепаратистов.

Как сообщает Report, он заявил журналистам, что армянские сепаратисты осуществляли незаконную деятельность на территории Азербайджана до освобождения земель от оккупации:

"Они совершали незаконные действия, подчиняясь Армении, вели сепаратистскую деятельность. В связи со всем этим проводятся комплексные следственные мероприятия в соответствии с требованиями национального законодательства и всех международных конвенций, к которым присоединилась Азербайджанская Республика. После завершения работы над уголовными делами, они будут переданы в суд, и об этом будет сообщено общественности".

Ранее правоохранительными органами Азербайджана задержаны и доставлены в Баку руководители сепаратистов Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший “министр иностранных дел” Давид Бабаян, а также “председатель парламента” Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян и бывший “государственный министр” Рубен Варданян.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror erməni separatçıların istintaq prosesindən danışıb

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