Генпрокурор рассказал о ходе следствия по делам армянских сепаратистов

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев рассказал о ходе следствия по делам армянских сепаратистов.

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев рассказал о ходе следствия по делам армянских сепаратистов.

Как сообщает Report, он заявил журналистам, что армянские сепаратисты осуществляли незаконную деятельность на территории Азербайджана до освобождения земель от оккупации:

"Они совершали незаконные действия, подчиняясь Армении, вели сепаратистскую деятельность. В связи со всем этим проводятся комплексные следственные мероприятия в соответствии с требованиями национального законодательства и всех международных конвенций, к которым присоединилась Азербайджанская Республика. После завершения работы над уголовными делами, они будут переданы в суд, и об этом будет сообщено общественности".

Ранее правоохранительными органами Азербайджана задержаны и доставлены в Баку руководители сепаратистов Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший “министр иностранных дел” Давид Бабаян, а также “председатель парламента” Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян и бывший “государственный министр” Рубен Варданян.