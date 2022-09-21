Генпрокурор провел оперативное совещание в Агдаме

В освобожденном городе Агдам состоялось оперативное совещание с участием руководства Генеральной прокуратуры, районных и территориальных военных прокуроров, Эмина Гусейнова - специального представителя президента Азербайджана на освобожденных терри

В освобожденном городе Агдам состоялось оперативное совещание с участием руководства Генеральной прокуратуры, районных и территориальных военных прокуроров. На совещании принял участие так же специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический регион, Эмин Гусейнов.



Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



Перед началом совещания участники возложили венок к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем участники посетили могилы шехидов Первой Карабахской войны.



После совещания делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым ознакомилась с работами по благоустройству и строительству в городе Агдам.

Затем Кямран Алиев посетил воинские части, дислоцированные на освобожденных от оккупации территориях, и наградил военнослужащих.