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Генпрокурор провел оперативное совещание в Агдаме

Генпрокурор провел оперативное совещание в Агдаме В освобожденном городе Агдам состоялось оперативное совещание с участием руководства Генеральной прокуратуры, районных и территориальных военных прокуроров, Эмина Гусейнова - специального представителя президента Азербайджана на освобожденных терри
Внутренняя политика
21 сентября 2022 г. 16:47
Генпрокурор провел оперативное совещание в Агдаме

В освобожденном городе Агдам состоялось оперативное совещание с участием руководства Генеральной прокуратуры, районных и территориальных военных прокуроров. На совещании принял участие так же специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический регион, Эмин Гусейнов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Перед началом совещания участники возложили венок к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем участники посетили могилы шехидов Первой Карабахской войны.

После совещания делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым ознакомилась с работами по благоустройству и строительству в городе Агдам.

Затем Кямран Алиев посетил воинские части, дислоцированные на освобожденных от оккупации территориях, и наградил военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror Ağdam şəhərində əməliyyat müşavirəsi keçirib - YENİLƏNİB

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