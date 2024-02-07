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Генпрокурор проголосовал на внеочередных президентских выборах

Генпрокурор проголосовал на внеочередных президентских выборах Генеральный прокурор Кямран Алиев проголосовал на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 14:42
Генпрокурор проголосовал на внеочередных президентских выборах

Генеральный прокурор Кямран Алиев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, он воспользовался избирательным правом на 15-м участке Ясамальского избирательного округа № 15.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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