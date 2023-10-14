Генпрокурор: Проармянские государства и организации не смогут бросить тень на то, что делает Азербайджан

Проармянские государства и организации навести не смогут поставить под сомнение то, что делает Азербайджан.

Проармянские государства и организации не смогут бросить тень на те шаги, которые предпринимает Азербайджан.

Как передает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил на церемонии открытия мероприятия "В связи с 20-й годовщиной избрания победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Президентом Азербайджана".

"Успехи, достигнутые за 20 лет президентства Ильхама Алиева, очевидны", - отметил Генпрокурор.

K. Алиев подчеркнул, что Азербайджан постоянно развивается в различных сферах: "Нет другой страны, которая прошла бы такой стремительный путь развития".

Генпрокурор отметил, что проармянские государства и организации всегда были и будут: "Они пытаются бросить тень на то, что делает Азербайджан, но никогда этого не добьются. Обеспечение безопасности в стране находится на высоком уровне".