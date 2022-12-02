Генпрокурор принял граждан в Абшеронском районе

2 декабря генпрокурор Кямран Алиев в административном здании прокуратуры Абшеронского района в Хырдалане принял граждан из Баку, Абшеронского и Зангиланского районов.

2 декабря генпрокурор Кямран Алиев в административном здании прокуратуры Абшеронского района в Хырдалане принял граждан из Баку, Абшеронского и Зангиланского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Сначала генпрокурор посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города, почтил его память и возложил цветы.

Во время приема Кямран Алиев дал поручения по оперативному решению в прокуратуре или соответствующих исполнительных органах обращений 33 участвовавших в приеме граждан, связанных с нарушениями, допущенными при расследовании конкретных уголовных дел, расследовании информации о совершенных преступлениях, в связи с тяжбами гражданского характера и социальными проблемами.

После приема генпрокурор провел совещание с участием сотрудников прокуратур Абшеронского и Зангиланского районов, дал рекомендации по объективному рассмотрению обращений граждан, правильной организации работы по приему, проведению всестороннего и объективного предварительного следствия, усилению борьбы с преступностью.