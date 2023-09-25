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Генпрокурор принял участие в 28-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров

Генпрокурор принял участие в 28-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров Делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым отправилась в Лондон с целью участия в 28-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров.
Внутренняя политика
25 сентября 2023 г. 20:54
Генпрокурор принял участие в 28-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров

Делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым отправилась в Лондон с целью участия в 28-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В рамках конференции Кямран Алиев провел встречи с генеральными прокурорами Турции, Саудовской Аравии, Палестины, Таиланда, Грузии, Лихтенштейна, Молдовы, Таджикистана и других государств, а также с руководителями авторитетных международных организаций. Помимо обсуждения вопросов расширения двусторонних правовых связей, генпрокурор проинформировал коллег о локальных антитеррористических мерах, проведенных 19 сентября в Карабахском регионе Азербайджана.

Также в рамках рабочего визита генпрокурора в Лондон в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании состоялась двусторонняя встреча с генеральным директором по операциям Робом Джонсом, были обсуждены вопросы эффективной борьбы с транснациональной преступностью, в том числе с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и организованной преступностью.

Визит делегации в Соединенное Королевство продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının 28-ci illik konfransında iştirak edəcək

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