Генпрокурор принял участие в 28-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров

Делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым отправилась в Лондон с целью участия в 28-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров.

Делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым отправилась в Лондон с целью участия в 28-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В рамках конференции Кямран Алиев провел встречи с генеральными прокурорами Турции, Саудовской Аравии, Палестины, Таиланда, Грузии, Лихтенштейна, Молдовы, Таджикистана и других государств, а также с руководителями авторитетных международных организаций. Помимо обсуждения вопросов расширения двусторонних правовых связей, генпрокурор проинформировал коллег о локальных антитеррористических мерах, проведенных 19 сентября в Карабахском регионе Азербайджана.

Также в рамках рабочего визита генпрокурора в Лондон в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании состоялась двусторонняя встреча с генеральным директором по операциям Робом Джонсом, были обсуждены вопросы эффективной борьбы с транснациональной преступностью, в том числе с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и организованной преступностью.

Визит делегации в Соединенное Королевство продолжается.