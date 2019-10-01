Генпрокурор: После прекращения полномочий Рафаэля Джабраилова будет рассмотрен вопрос о его долгах

"После того как Центральная избирательная комиссия постановит прекратить полномочия депутата Рафаэля Джабраилова, будет рассматриваться вопрос, кому и сколько он задолжал. Как вы знаете, граждане обратились в суды в связи с взятыми им долгами".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генпрокурор Закир Гаралов.
Он отметил, что сейчас исковое заявление в связи с Р.Джабраиловым по этому вопросу рассматривается в гражданском порядке: "Если во время судебного разбирательства выяснится факт совершения им преступления или мошенничества, в отношении Рафаэля Джабраилова будет вынесено специальное постановление и направлено в прокуратуру. После этого мы проведем расследование".
İsmayıl NəsibliАвтор новости