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Генпрокурор: После прекращения полномочий Рафаэля Джабраилова будет рассмотрен вопрос о его долгах

Генпрокурор: После приостановки ЦИК деятельности Рафаэля Джабраилова
© Report / Elchin Murad

"После того как Центральная избирательная комиссия постановит прекратить полномочия депутата Рафаэля Джабраилова, будет рассматриваться вопрос, кому и сколько он задолжал. Как вы знаете, граждане обратились в суды в связи с взятыми им долгами".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генпрокурор Закир Гаралов.

Он отметил, что сейчас исковое заявление в связи с Р.Джабраиловым по этому вопросу рассматривается в гражданском порядке: "Если во время судебного разбирательства выяснится факт совершения им преступления или мошенничества, в отношении Рафаэля Джабраилова будет вынесено специальное постановление и направлено в прокуратуру. После этого мы проведем расследование".

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