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Генпрокурор: Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности

Генпрокурор: Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности.
Внутренняя политика
16 августа 2024 г. 11:34
Генпрокурор: Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности

Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе сегодняшней научно-практической конференции в Нахчыване.

По его словам, проведение следующей после Ханкенди конференции в Нахчыване имеет особое значение.

"К сожалению, в период многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией берег и дно реки Араз были умышленно загрязнены химическими и радиоактивными отходами, и данный процесс продолжается по сей день. Впадающие в Азербайджан реки, проходящие через территорию Армении, особенно Араз и его приток Охчучай, продолжают загрязняться отходами горнодобывающей промышленности",- подчеркнул К.Алиев.

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Версия на английском языке Azerbaijan's prosecutor general raises alarm over ongoing pollution of Okhchuchay river
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: Oxçuçayın dağ-mədən sənayesinin tullantıları ilə çirkləndirilməsi davam edir

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