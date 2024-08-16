Генпрокурор: Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности

Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности.
Как передает местное бюро Report, об этом сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе сегодняшней научно-практической конференции в Нахчыване.
По его словам, проведение следующей после Ханкенди конференции в Нахчыване имеет особое значение.
"К сожалению, в период многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией берег и дно реки Араз были умышленно загрязнены химическими и радиоактивными отходами, и данный процесс продолжается по сей день. Впадающие в Азербайджан реки, проходящие через территорию Армении, особенно Араз и его приток Охчучай, продолжают загрязняться отходами горнодобывающей промышленности",- подчеркнул К.Алиев.