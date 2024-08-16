Генпрокурор: Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности

Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности.

Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе сегодняшней научно-практической конференции в Нахчыване.

По его словам, проведение следующей после Ханкенди конференции в Нахчыване имеет особое значение.

"К сожалению, в период многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией берег и дно реки Араз были умышленно загрязнены химическими и радиоактивными отходами, и данный процесс продолжается по сей день. Впадающие в Азербайджан реки, проходящие через территорию Армении, особенно Араз и его приток Охчучай, продолжают загрязняться отходами горнодобывающей промышленности",- подчеркнул К.Алиев.