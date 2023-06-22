Генпрокурор: Невозможно не оценить масштабы строительства на освобожденных территориях

При посещении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана невозможно не оценить масштабы проводимых строительных работ.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев 22 июня на оперативном совещании в освобожденном от оккупации городе Лачыне.
Он напомнил, что сразу после освобождения наших земель от оккупации в Карабахе и Восточном Зангезуре начались восстановительные и строительные работы, был дан старт целому ряду проектов международного значения, в том числе начато строительство умных городов и сел, создана энергетическая инфраструктура, начато строительство международных аэропортов в Зангиланском, Физулинском и Лачынском районах, уже состоялось открытие Физулинского и Зангеланского аэропортов, а Лачынский аэропорт планируется открыть в короткие сроки.
"Посещая эти районы, невозможно не заметить того, насколько велики масштабы проводимых строительных работ”, - сказал генпрокурор.