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Генпрокурор: Некоторые лица пытаются использовать "Тертерское дело" в своих грязных целях

Генпрокурор: Некоторые лица пытаются использовать "Тертерское дело" в своих грязных целях "К сожалению, некоторые люди пытаются использовать "Тертерское дело" в своих грязных целях".
Внутренняя политика
1 марта 2023 г. 00:34
Генпрокурор: Некоторые лица пытаются использовать Тертерское дело в своих грязных целях

"К сожалению, некоторые лица пытаются использовать "Тертерское дело" в своих грязных целях".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу REAL TV заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

"Я считаю, что манипулировать чувствами людей аморально", - отметил генпрокурор.

Кямран Алиев добавил, что в борьбе с преступностью следует ужесточить некоторые категории преступлений: "Этого от нас требуют общество и граждане. Для некоторых преступлений важна гуманизация".

В мае-июне 2017 года некоторые военнослужащие, несшие службу в воинских частях Министерства обороны Азербайджана, расположенных в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, вопреки требованиям Уголовно-процессуального законодательства и, не имея соответствующих полномочий, привлекли к допросу военнослужащих и подвергли их пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, что повлекло за собой смерть потерпевших и другие тяжелые последствия.

В связи с этими фактами в Военной прокуратуре Азербайджана были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Предварительное расследование по пяти уголовным делам в отношении 19 обвиняемых завершено. Дела для соответствующего рассмотрения были направлены в суды. По обвинительным приговорам судов обвиняемые были приговорены к различным срокам наказания.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: “Bəzi şəxslər “Tərtər işi”ndən öz çirkin məqsədləri üçün istifadə etməyə cəhd edirlər”

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