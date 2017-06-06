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    Генпрокурор: Называющие себя оппозицией силы незаконным путем получают деньги, открывая счета в других странах

    Закир Гаралов: Они десятилетиями, не работая в какой-либо структуре, содержат телохранителей, покупают различные автомобили

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "Называющие себя оппозицией, не прошедшие никакой юридической регистрации эти политические партии не сообщают о получаемых грантах. Мы вынуждены предпринимать ряд мер. В этой сфере в Азербайджане усовершенствовано законодательство. Они никаким незаконным путем не могут получить эти деньги в Азербайджане. Поэтому реализуют это, открывая счета в других странах. Это незаконно".

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

    Он отметил, что такие случаи были совершенно серьезно пресечены: "В будущем такие случаи тоже будут пресекаться. К этим товарищам есть вопрос: как они, не работая десятилетиями ни в каких структурах, содержат телохранителей, на какие средства приобретают различные автомобили, за счет чего совершают зарубежные поездки? Эти силы не сдают финансовые отчеты".

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