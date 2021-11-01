Генпрокурор: Наша цель - узнать судьбу пропавших без вести во время Первой Карабахской войны

"Во время Первой Карабахской войны около 4 тысяч человек пропали без вести. В обнаруженных захоронениях берутся образцы ДНК для установления личности погибших, тела которых были обнаружены на освобожденных территориях".
Об этом в ответ на вопрос Report заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
"Мы взяли образцы ДНК у родственников пропавших без вести лиц. Наша конечная цель - выявление судьбы пропавших без вести во время Первой Карабахской войны людей, определение личности людей, останки которых найдены, и передача их родственникам", - добавил К.Алиев.