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Генпрокурор: Наша цель - узнать судьбу пропавших без вести во время Первой Карабахской войны

Генпрокурор: Наша цель - узнать судьбу пропавших без вести во время Первой Карабахской войны "Во время Первой Карабахской войны около 4 тысяч лиц пропали без вести, мы уже начали работу в этом направлении. Целью вскрытия могил является взятие образцов ДНК для установления личности погибших. После освобождения земель от оккупации были проведены оп
Внутренняя политика
1 ноября 2021 г. 15:33
Генпрокурор: Наша цель - узнать судьбу пропавших без вести во время Первой Карабахской войны
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"Во время Первой Карабахской войны около 4 тысяч человек пропали без вести. В обнаруженных захоронениях берутся образцы ДНК для установления личности погибших, тела которых были обнаружены на освобожденных территориях".

Об этом в ответ на вопрос Report заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"Мы взяли образцы ДНК у родственников пропавших без вести лиц. Наша конечная цель - выявление судьбы пропавших без вести во время Первой Карабахской войны людей, определение личности людей, останки которых найдены, и передача их родственникам", - добавил К.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror itkin düşən şəxslərin tapılması üçün görülən işləri açıqlayıb

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