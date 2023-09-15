Кямран Алиев на переговорах с иранским коллегой обсудил вопрос задержанного в Иране азербайджанского студента

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на переговорах с иранским коллегой обсуждал вопрос задержанного в Иране азербайджанского студента Фарида Сафарли.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на переговорах с иранским коллегой обсудил вопрос задержанного в Иране азербайджанского студента Фарида Сафарли.

Как сообщает Report, об этом генпрокурор сказал в ответ на вопрос журналистов.

"Мы обсудили с иранским коллегой вопрос задержанного студента, я надеюсь, что будут достигнуты положительные результаты", - сказал К.Алиев.

Проживающий в Германии гражданин Азербайджане Ф.Сафарли (1997 г.р.), пропал в Иране в феврале этого года. Попытки выяснить его судьбу были безрезультатны. И только после многочисленных обращений иранская сторона сообщила, что он арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенного 19 июля в Иране судебного заседания выдвинутое против Фарида Сафарли обвинение в "шпионаже" было заменено на обвинение в "попытке шпионажа".