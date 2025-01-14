Генпрокурор: На освобожденных территориях работы ведутся только за счет финансовых ресурсов Азербайджана

11:30

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до сих пор все работы осуществлялись исключительно за счет финансовых ресурсов правительства Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на церемонии приведения к присяге молодых сотрудников Генпрокуратуры.

По его словам, реконструкция и восстановление Карабаха и Восточного Зангезура без помощи какого-либо государства или международной организации является показателем экономической мощи Азербайджана.

К.Алиев отметил, что великая победа в 44-дневной войне и освобождение древних азербайджанских земель еще раз продемонстрировали всему миру непобедимую решимость президента Ильхама Алиева, силу армии и единство народа Азербайджана.