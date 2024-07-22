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Генпрокурор: На основании информации в прессе за полгода возбуждено 4 уголовных дела

Генпрокурор: На основании информации в прессе за полгода возбуждено 4 уголовных дела На основании информации, распространенной в прессе о различных правонарушениях, органами прокуратуры было проведено 8 расследований, по 4 из которых возбуждены уголовные дела.
Внутренняя политика
22 июля 2024 г. 15:12
Генпрокурор: На основании информации в прессе за полгода возбуждено 4 уголовных дела

В первую половину 2024 года на основании информации, распространенной в прессе о различных правонарушениях, органами прокуратуры было проведено 8 расследований, по 4 из которых возбуждены уголовные дела.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"Следует особо отметить усилия представителей СМИ, их труд. На основании опубликованной в прессе информации о различных правонарушениях органами прокуратуры проведено 8 расследований, по 4 из них возбуждены уголовные дела", - сказал он.

Генеральный прокурор поблагодарил представителей СМИ за постоянную поддержку прокуратуры и других правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: Mətbuatda yayılan məlumatlar əsasında 4 cinayət işi başlanılıb

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