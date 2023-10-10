Генпрокурор Кямран Алиев находится с визитом в Гяндже

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев находится с визитом в Гяндже.

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев находится с визитом в Гяндже.

Как передает Report, в рамках визита он сначала посетил установленный в центре города памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложил цветы.

Затем Кямран Алиев посетил мемориальный комплекс в парке Победы, ознакомился с территорией, разрушенной в результате ракетного удара вооруженными силами Армении во время Второй Карабахской войны. Там в знак уважения к памяти мирных жителей, погибших во время армянского террора, он возложил цветы вокруг разрушенных домов.

Генпрокурору было доложено о том, что второй по величине город Азербайджана - Гянджа, расположенный за пределами прифронтовой зоны, в общей сложности 5 раз подвергался обстрелам из тяжелой артиллерии и ракет со стороны Армении. Также было отмечено, что в результате ракетных ударов были повреждены исторические и религиозные памятники Гянджи, учреждения образования и здравоохранения.

Напомним, что Вооруженные силы Армении 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года в разные часы дня обстреливали Гянджу ракетами "Точка У", "Смерч", "Град" и др.

В результате ракетных ударов погибли 26 человек, из них 6 детей и подростков, 142 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе 29 детей, 4 ребенка из 3 семей потеряли обоих родителей, был нанесен значительный ущерб более чем 3 900 жилым и нежилым районам города, а также около ста транспортным средствам.